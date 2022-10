Flüchtlinge im Garten: Grenzgemeinde schreit auf

„Es braucht einheitliche Asylstandards in ganz Europa“

Kainrath drängt daher auf europäische Lösungen. Zum einen brauche es einheitliche Asylstandards in ganz Europa: „Damit kein Land interessanter ist als ein anderes.“ Zum anderen sollen Asylanträge außerhalb der Außengrenze möglich sein. Nicht zuletzt müsse die Hilfe in den Herkunftsländern intensiviert werden, so der Bürgermeister und SPÖ-Landtagsabgeordnete.