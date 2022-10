Salzburg will keine Asylzelte

Geht es nach Soziallandesrat Heinrich Schellhorn, soll es in Salzburg keine Asylzelte geben. Angesichts der immer weiter steigenden Flüchtlingszahlen sucht das Land fieberhaft nach Unterkünften. 400 bis 500 zusätzliche Plätze wird es brauchen, um eine Zelt-Lösung in Salzburg zu vermeiden. Zuvor hatte der Bund Alarm geschlagen: Die Kapazitäten zur Aufnahme von Asylwerbern seien am Anschlag, gleichzeitig könnten aber in den nächsten Wochen viele zusätzliche Flüchtlinge in Österreich Schutz suchen. In den Bundesländern Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich werden Zelte aufgestellt, um die Flüchtlinge unterbringen zu können (siehe Seiten 2/3). Das will das Land in Salzburg vermeiden, dafür müssen aber sechs bis sieben neue Unterkünfte her – und das möglichst schnell.