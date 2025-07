125 Jahre: Musik- & Sportverein feiern mit Tombola

Der Musikverein Podersdorf am See begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, der UFC Podersdorf am See blickt heuer auf 75 Jahre Fußballgeschichte zurück. Die beiden Vereine haben in der Vergangenheit das gesellschaftliche Leben von Podersdorf am See geprägt. Gemeinsam feiern sie jetzt 125 Jahre Vereinsgeschichte.