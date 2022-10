Flüchtlings-Zelte stehen zwei Meter neben Siedlung

„Krone“-Kommentar: Krisenmanagement geht anders

Es ist leider ein erbärmliches Bild, das die Bundespolitik im Fall der aktuellen Flüchtlingswelle abgibt. Seit Monaten steigen die Asylwerberzahlen sprunghaft an. Dass dringend neue Quartiere benötigt werden, war absehbar. Doch anstatt vorzubauen, legte man offenbar die Hände in den Schoß und wartete die Bundespräsidentenwahl ab. Um jetzt urplötzlich Alarm zu schreien und in einer Hauruckaktion Zelte in der EAST Thalham aufzubauen. Und das in einer Gemeinde, die in Bezug auf Flüchtlinge ohnehin seit Jahren überstrapaziert wird. Die Suppe soll halt einmal mehr die dortige Bevölkerung auslöffeln. Das nennt sich dann Krisenmanagement!