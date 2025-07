Das Burgenland bleibt das leistbarstes Pflaster

Ein Drittel mehr Einfamilienhäuser als im Bundesschnitt

Die Burgenländer wohnen nicht nur günstiger, sie wohnen auch öfter im Eigentum. Ganze 80 Prozent leben in den eigenen vier Wänden – ein Spitzenwert im Österreich-Vergleich, wo der Schnitt bei 55 Prozent liegt. Der Wunsch nach Eigentum bleibt auch künftig ungebrochen: 77 Prozent wollen weiterhin in den eigenen vier Wänden leben. Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Hausbesitzern: Zwei Drittel besitzen ein Einfamilienhaus, während österreichweit nur rund ein Drittel so wohnt.