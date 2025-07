Völlig umgekrempelt – neues Gesicht für den FavAC!

Neues Kapitel für Ilco Naumoski in der Regionalliga Ost. Der ehemalige Teamspieler Mazedoniens heuerte als Trainer beim FavAC an. Die Favoritner bleiben ja trotz sportlichen Abstiegs der 3. Liga in der Saison 2025/26 erhalten. Wir haben mit dem Neo-Coach über die Ziele und Neuerungen beim FavAC gesprochen.