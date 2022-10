„Soll man fremde Kinder maßregeln?“

Da ist er also, der kleine Max. Seine Mutter hat ihn vor 30 Minuten bei dir abgegeben, weil die Kita geschlossen ist, weil deine eigene Frau arbeitet und weil Max’ Mama einen Arzttermin hat. Nur eine Stunde lang. „Aber brav sein“ hat sie ihm beim Gehen noch mitgegeben, wenn auch ohne den erhobenen Zeigefinger, denn Max soll einmal in die Waldorfschule. Vielleicht hätte der ja was genützt. Denn im Moment zerstört der kleine Max gerade die Spielsachen deiner Kinder. Zuvor hat er deinem Sohn mit einem Klotz auf den Kopf geschlagen, ein Pflaster wurde appliziert, und trotzdem bezeichnet der kleine Max dich und dein Kind als „Blödmänner“.