Die kleine Botin redet gerne über Geld

In den Nachrichten sehen und lesen wir täglich darüber, und es ist plötzlich Thema in wirklich jedem Gespräch: unser Geld. Von überall schwappen uns Spartipps entgegen und Experten wollen uns umerziehen. Doch das ist gar nicht so leicht, oder? Egal, ob Gen X oder Millennial - wir kennen das Sparen nicht wirklich und haben die echt fetten 1990er-Jahre erlebt. Höher, schneller, reicher, es war einfach alles möglich. Danach ging es weiterhin bergauf, wenn auch nicht reibungslos, aber in Wahrheit sind wir sehr wohlstandsverwöhnt. Wir definieren unser „Normal“ mit dem Eigenheim und zwei Autos, wollen mehrmals pro Jahr in Urlaub fahren und besitzen mindestens ein neues Smartphone.