Kärntner Plastikinnovation auf dem Mount Everest

330 Maschinen in 70 Ländern weltweit

Und so haben die Designexperten Granulatoren, Schredder und Extruder gebaut, die sogar in Schulen und Camps Recycling ermöglichen: Plastikabfälle - etwa Flaschenstöpsel - werden zerkleinert, das Granulat dann auf bis zu 250 Grad erhitzt und in Formen gegossen. In Nepal etwa entsteht aus dem Müll der Bergsteiger ein Relief als Mitbringsel; große Mineralwasserfirmen brauchen Flaschenöffner.