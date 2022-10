Drohnen: Klagenfurter Firma für Preis nominiert

Seit 2014 arbeitet der Klagenfurter Alexander Fraess-Ehrfeld mit Drohnen, 2017 wurde Air6Systems gegründet – und seitdem fliegen die Kärntner Drohnen um die Welt. „Es ist ein junger Markt, aber Drohnen wie unsere werden immer wichtiger“, erzählt der Firmenchef in einer Videokonferenz aus London, wo er gerade arbeitet. Denn in England sitzen wichtige Kunden - Offshore-Windparks etwa, deren Wartung von Drohnen übernommen werden soll, um nicht mehr Menschenleben bei stürmischer See gefährden zu müssen.