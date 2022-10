Nachhaltig: Wie Plastikmüll in Kärnten zu Öl wird

Bei Werner Kruschitz türmt sich der Abfall. Wie üblich. Seit Jahrzehnten verbrennt und verarbeitet der Unternehmer in Wasserhofen Kunststoff. Im Vorjahr hat er seine Firma eigentlich verkauft – doch in einem Alter, in dem andere die Pension antreten, will er es nochmals wissen. „Mit 66 Jahren fängt das Leben an“, lacht er beim „Krone“-Besuch. „Ich will noch etwas nachhaltig verändern.“ Daher hat er mit Partnern SynCycle gegründet; ein „Green Deal“-Start-up mit großen Perspektiven.