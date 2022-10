Dieser Energie-Generator spart 90% Kraftstoff

In ihrer kleinen Werkstatt in Wolfsberg schrauben die beiden an Motoren und Generatoren herum, entwickeln Antriebe und tüfteln am Energieverbrauch. Das erste eindrucksvolle Ergebnis ist der Mebrex Super Charger, ein Gleichstromgenerator, der 24 Volt bringt und bis zu 90 Prozent des Kraftstoffs einspart.