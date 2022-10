Doskozil muss erneut am Kehlkopf operiert werden

Landesrat Schneemann übernimmt

Die Operation ist für 18. Oktober angesetzt. Etwa zwei Stunden dürfte der Eingriff dauern. Danach wird sich Doskozil schonen müssen. Die Agenden werden in der Zwischenzeit SPÖ-Landesrat Leonhard Schneemann in die Hände gelegt. Doskozil wird aber dennoch weiter in die politische Arbeit eingebunden sein. Er will per Laptop und WhatsApp am Laufenden bleiben.