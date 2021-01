Doskozil wird diese Woche am Kehlkopf operiert

Schon drei Stimmband-Operationen

Anfang März 2020 hatte sich Doskozil nach anhaltenden Beschwerden zum dritten Mal einer Stimmband-Operation unterzogen. Den Eingriff führte ein Spezialist in Deutschland durch. Ende März meldete sich Doskozil via Facebook zurück: „Die Operation ist gut verlaufen.“ Mitte April kehrte er schließlich offiziell in sein Amt zurück.