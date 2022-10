Neue Lehrsäle für 300 Studenten der Musik-Uni

Eine neue Außenstelle wurde für die Musik-Uni in Klagenfurt eingerichtet. Weil der Platz im Konzerthaus langsam zu eng wird, hat die Stadt Räumlichkeiten in der ehemaligen Volksschule in der Lidmanskygasse herrichten lassen. „Nun gibt’s ein neues Zentrum für junge Menschen in unserer ursprünglich ältesten Volksschule in der Stadt“, freut sich Kulturreferent Franz Petritz. Insgesamt 120.000 Euro wurden in die notwendigen Sanierungsarbeiten investiert.