Der neue BMW M2: So stark und so teuer wird er!

Das Fahrverhalten des BMW M2

Da wir den Wagen bisher nur statisch in einem Studio in der Nähe von München erkunden durften, können wir über das Fahrverhalten nicht aus eigener Erfahrung berichten. Aber man kann davon ausgehen, dass der M2 um ein Eck handlicher ist als der M4 mit seiner leichten Untersteuertendenz. Dennoch verspricht BMW, dass er ähnlich stabil ist. Auch das Carbondach dürfte sich (wenn auch nicht so stark) positiv auf das Fahrverhalten auswirken, da an der höchsten Stelle des Fahrzeugs Gewicht eingespart wird.