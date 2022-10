Neue E-Busse transportierten 23.000 Gäste CO2-frei

Dritte Ladestation

Nachgebessert wurde zuletzt bei der Ladeinfrastruktur. So werden die Schnellladestation in Gänserndorf und die Anlage in Wolkersdorf nun um eine weitere EVN-Station im neu eröffneten Mistelbacher Zayapark, dem ehemaligen Fachmarktzentrum West, ergänzt. Letztere kann auch von privaten E-Auto-Besitzern genutzt werden. „Wir sind alle gefordert, unsere tägliche Mobilität umweltfreundlich zu gestalten. Mit diesem Leuchtturmprojekt setzen wir Meilensteine“, betont VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer.