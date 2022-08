Busverkehr im Weinviertel wird nun „elektrisiert“

Für 100 Prozent Ökostrom an den „Tankstellen“ der EVN sorgen übrigens die ÖBB. „Im Vergleich zu herkömmlichen Dieselbussen können wir so 95 Tonnen CO2 sparen“, so VOR-Chef Wolfgang Schroll. Was sich durch die Umstellung am Fahrplan für die täglich rund 1200 Passagiere der Linien 530 und 535 ändert? Gar nichts.