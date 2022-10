Sonderausstellung: Ferne Länder, fremde Schriften

Von Freitag, dem 21., bis Sonntag, dem 23. Oktober, ist es wieder so weit. In der Messehalle B in Innsbruck findet Österreichs größte Antiquitätenmesse, die „EuroAntik“, statt. Rund 120 Aussteller aus zehn Nationen sind mit an Bord und stellen ihre Gustostücke auf 7000 Quadratmetern aus. Ebenfalls vertreten ist einer der „Händler-Stars“ aus der beliebten TV-Show „Bares für Rares“, Waldi Lehnertz.