„Es ist nicht alles super bei uns“

Nun warten zwei Gegner auf Augenhöhe auf die Janeschitz-Elf, zumindest wenn man auf die Tabelle schaut. Am nächsten Spieltag reisen sie zur Admira, in der folgenden Runde kommt Sturm II auf die Birkenwiese. „Wir wollen weitere Schritte in unserer Entwicklung machen. Aber das will ich nicht unbedingt an eine Anzahl von Punkten knüpfen, die wir machen müssen“, sagt Orie.