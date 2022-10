Es bräuchte eine Lichtgestalt

Davor muss sich Amtsinhaber Van der Bellen, wenn man den Meinungsforschern Glauben schenkt, dieses Mal nicht fürchten. Fünf Tage vor der Wahl liegt er in allen Umfragen mit Werten zwischen 55 und 59 Prozent klar vorne. Derzeit gibt es praktisch kein Szenario, dass ihn einer seiner sechs Herausforderer am kommenden Sonntag in eine Stichwahl zwingen könnte. Da müsste sich bei den bevorstehenden Elefantenrunden schon jemand zur absoluten Lichtgestalt erheben.