Van der Bellens „migrantischer Hintergrund“

Sechs Tage vor der Wahl jagt ein Wahlkampftermin den nächsten, aber eines wurde Van der Bellen an diesem Montag sicher nicht: müde. Dafür sorgte literweise kräftiger, türkischer Tee, der, in zarte Gläschen gefüllt, dem Bundespräsidenten und seiner Entourage in so gut wie jeder Halle auf der Tour durch den Großmarkt gereicht wurde.