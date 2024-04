Böse Rechte als Ost-Spione

ANDERERSEITS darf man schon die Frage stellen, welch hochgeheime Vorgänge just ein Mitarbeiter der ausgegrenzten AfD aus dem EU-Parlament nach China zu melden hätte. Wo doch alles, was die EU so treibt, über das Internet auch ganz ohne Spione zu erfahren ist. Bei uns im Lande heißt es ja gegenwärtig, dass Herbert Kickls Freiheitliche samt und sonders für den Kreml arbeiten würden. Und dass Erzschwarze – wie etwa der vormalige Generalsekretär in Karin Kneissls Außenministerium, Johannes Peterlik – oder das SPÖ-Mitglied Egisto Ott im Auftrag der FPÖ für Russland spioniert hätten. Spione von rechts also, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und da denkt sich der gelernte Österreicher natürlich, dass auch diese Anwürfe weitgehend Wahlkampfgetöse sind: „Rechtsextremisten“, „Heimatverräter“ und nun auch „Spione“. Da fehlt nur noch „Kinderschänder“.