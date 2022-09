Bolsonaro: „Wenn Gott will, ziehe ich mich zurück“

Zuvor hatte der rechtsradikale Präsident mehrfach Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl gesät und unter anderem gesagt, er werde entweder gewinnen, sterben oder im Gefängnis landen. Zuletzt hatte Bolsonaro sich aber versöhnlicher geäußert. In einem Interview am Montagabend (Ortszeit) sagte der 67-jährige Bolsonaro zudem, er habe in seinem Alter „nichts mehr auf Erden zu tun“, wenn sein Weg in der Politik zum Jahresende vorbei sei. Die reguläre Amtszeit des brasilianischen Präsidenten endet am 31. Dezember.