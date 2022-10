Warum Energie Ried jetzt Strom-Profi einstellt

Debattiert wurde auch über die Gage. Zwielehner erklärte, dass Pöttinger in Wels knappe 300.000 € verdiene. Wie viel es in Ried sein sollen, beantwortete er nicht. Er stellte nur klar, dass im städtischen Betrieb niemand mehr als der Landeshauptmann (Anm.: monatlich rund 18.700 €) verdienen dürfe. Aufsichtsratsvorsitzender und Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner merkte aber an, dass die Regelung beim Land schon abgeschafft wurde, in Ried wohl eine Obergrenze von 18.000 € gelte.