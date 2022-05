Dicke Luft in der Chefetage der Energie Ried

Betriebsrat startete Mitarbeiter-Befragung

In einem Brief an die 120 Mitarbeiter äußerten die Geschäftsführer Silke Sickinger und Anton Eckschlager ihren Unmut über den geplanten Zuwachs: „Eine dritte Geschäftsführung ist weder wirtschaftlich, noch aufgrund der Größe des Unternehmens passend. Wir haben dies der Generalversammlung auch klar mitgeteilt.“ Nun initiierte der Betriebsrat eine Umfrage zum dritten Geschäftsführer.