Die Energie Ried steht vor einer Neuaufstellung

Betriebsrat lehnte neuen Boss ab

Der Betriebsrat soll sich seit Wochen gegen die Bestellung des neuen Chefs ausgesprochen haben. Laut einem Protokoll der Aufsichtsratssitzung sollen sich 95 Prozent der Belegschaft gegen einen Wechsel in der Führungsetage ausgesprochen haben, weshalb es auch zu einem Disput mit der Generalversammlung des städtischen Energieversorgers mit Zwielehner an der Spitze kam. Dem Stadtchef wurden schwere Fehler und die Missachtung von Empfehlungen des Aufsichtsrats vorgeworfen, die einen Schaden von bis zu fünf Millionen Euro verursachen könnten. „Die Vorwürfe sind an den Haaren herbeigezogen“, meinte Zwielehner.