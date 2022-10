„Große Brüste“-Sager kostet Apple-Manager den Job

In dem am 5. September veröffentlichten Video wird Blevins von TikToker Daniel Mac im Rahmen einer Serie angesprochen, in der dieser Besitzer teurer Autos nach ihren Berufen fragt. Der Apple-Manager im 500.000 Dollar teuren Mercedes-Benz SLR McLaren antwortet: „Ich habe reiche Autos, spiele Golf und streichle Frauen mit großen Brüsten, aber ich nehme mir an den Wochenenden und an den wichtigsten Feiertagen frei.“ Außerdem habe er „unglaublich guten Vertrag für seine Zahngesundheit“, witzelt Blevins weiter.