„Starrende Autos“ könnten Unfälle reduzieren

Ein wesentlicher Unterschied zwischen konventionellen und autonomen Fahrzeugen besteht darin, dass der Fahrer in diesen mehr zum Beifahrer wird und möglicherweise nicht die volle Aufmerksamkeit auf die Straße richtet oder gar überhaupt niemand am Steuer sitzt. „Dies macht es für Fußgänger schwierig zu beurteilen, ob ein Fahrzeug ihre Anwesenheit registriert hat oder nicht, da es möglicherweise keinen Blickkontakt oder Hinweise von den Personen im Fahrzeug gibt“, so die Universität Tokio in einer Mitteilung.