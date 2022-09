Von Weiz nach London: Steirerin im Mode-Olymp

Adrenalin am Laufsteg

Dort folgten Foto-Shootings und ihr Modeschau-Debüt: Für Simone Rocha und für Kenzo zu laufen, sei für sie eine überwältigende Erfahrung gewesen: „Zu diesem Zeitpunkt war ich 16 Jahre alt und habe an mich selbst noch gar nicht so geglaubt. Vor der Show in Paris musste sie durchatmen: „Ich hatte Tränen in den Augen.“ Letzte Woche schnellte der Adrenalinpegel abermals in die Höhe, als das Model wieder Laufsteg-Luft schnupperte - dieses Mal schon selbstbewusster: “Ich wurde von Christopher Kane für seine Show in London gebucht und das ganze Team hat sich mit mir gefreut, so viel Herzlichkeit ist Motivation pur„, sagt Schönauer.