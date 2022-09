Methanreduktion: Österreich tritt Initiative bei

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) verkündete den Einstieg nach einem Gespräch mit dem US-Klimabeauftragten John Kerry. Das Treffen habe im Rahmen des Global Clean Energy Action Forum in Pittsburgh stattgefunden, teilte das Ministerium mit. „Wenn Österreich im Klimaschutz vorne dabei sein will, dann müssen wir auch überall unseren Beitrag leisten. Es war an der Zeit, dass Österreich der internationalen Koalition zur Reduktion der Methanemissionen beitritt“, so Gewessler laut Aussendung.