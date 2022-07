Methan heizt Erde stärker auf als bisher gedacht

Im Fachmagazin „Nature Communications“ schreiben die Forscher Chin-Hsien Cheng und Simon Redfern in Bezug auf die Methan-Konzentration in der Atmosphäre von „Rückkopplungsschleifen“. Bereits bekannt ist, dass steigende Temperaturen die Permafrostböden in Polarregionen auftauen, was mehr Methan (CH4) aus Sümpfen und Mooren entweichen lässt.