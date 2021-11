EU nimmt nun auch Methan schärfer ins Visier

Methan ist nach Kohlendioxid (CO2) das zweitschädlichste Treibhausgas und verantwortlich für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung. Eine Reduktion ist also im Kampf gegen den Klimawandel unerlässlich. Es bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre, ist dafür aber schädlicher als Kohlendioxid. Über einen Zeitraum von 100 Jahren heizt es die Erde etwa 28-mal stärker auf als Kohlenstoffdioxid. Es entsteht etwa in der Landwirtschaft (etwa der Viehhaltung, siehe Video oben), auf Abfalldeponien oder in der Öl- und Gasindustrie.