Stärkster Methananstieg seit Beginn der Messungen

Methan (CH4) hält sich zwar nicht so lange in der Atmosphäre wie CO2, hat aber in den ersten 20 Jahren eine rund 80-mal stärkere Treibhauswirkung als Kohlendioxid. Die beiden deutlichen Anstiege hintereinander zeigen, dass die Konzentration des zweitwichtigsten Treibhausgases ebenso wie die atmosphärische CO2-Konzentration derzeit beschleunigt zunimmt. Mit 1896 ppb (Teile pro Milliarde) sei die Methankonzentration mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie vor Beginn der Industrialisierung, schreibt das deutsche Wissenschaftsmagazin „Spektrum“.