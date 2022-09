Russland: Erste Familienväter in Krieg eingezogen

300.000 Reservisten mit Kampferfahrung werden eingezogen

Putin hatte am Mittwoch die Teilmobilmachung der Streitkräfte angeordnet. 300.000 Reservisten im Alter zwischen 27 und 60 Jahren mit Kampferfahrungen und militärischen Spezialausbildungen sollen eingezogen werden. Insgesamt gebe es laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu 25 Millionen Reservisten in Russland. Mit der Teilmobilmachung sollen vor allem die Personalprobleme an der Front in der Ukraine gelöst werden.