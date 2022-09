Sohn von Kreml-Sprecher will nicht in Krieg ziehen

„Sie müssen verstehen, ich bin Herr Peskow“

Das Telefonat führte Dmitri Nisowzew, der sich in einer Live-Sendung auf dem YouTube-Kanal Popular Politics als Offizier ausgab und Nikolai Peskow an einen mutmaßlichen Termin für seine Einberufung erinnerte. Er solle am nächsten Tag im Militär-Kommissariat vorstellig werden: „Wir warten auf Sie, morgen um 10 Uhr“, so der Fake-Offizier. Peskow junior fällt angesichts dieser Neuigkeiten aus allen Wolken. „Sie müssen verstehen, ich bin Herr Peskow. Es ist nicht richtig, dass ich überhaupt dorthin kommen soll“, erklärte der Spross des Kreml-Sprechers unwirsch.