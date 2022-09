Belgien dreht Autofahrern jetzt das Licht ab

Wegen der Energiekrise schaltet Belgien seine Autobahnbeleuchtung nachts teilweise aus. In der Nacht auf Dienstag gingen an einem ersten Abschnitt der E40 zwischen Lüttich und Löwen ab 22 Uhr die Lichter aus. Die Region Wallonie im Süden Belgiens erhofft sich Einsparungen in Höhe von 400.000 Euro. „Alles, was zu einem reduzierten Verbrauch beiträgt, kann die Lage in der Energiekrise erleichtern“, so der wallonische Energieminister Philippe Henry.