EU in der Energiekrise: Sparen allein genügt nicht

Die zweite Empfehlung ist deutlich komplizierter und auch noch recht vage formuliert: eine Preisobergrenze für Strom, der nicht mit Gas erzeugt wurde. Die Betreiber von Wind-, Solar-, Kohle- und Atomkraftwerken müssten also das verdiente Geld jenseits dieses Preislimits an den Staat abführen. Mit den abgeschöpften Profiten könnten die Regierungen gezielt sozial schwache Haushalte unterstützen, in Form von subventionierten Sozialtarifen für Elektrizität oder auch durch direkte Hilfszahlungen. Von einer möglichen Höhe des Preislimits ist in dem informellen Papier keine Rede.