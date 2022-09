Energiekrise: Die Fragezeichen werden größer

Die Lenzing AG meldet Mitarbeiter am Standort in Heiligenkreuz zur Kurzarbeit an und wird dort die Produktion stark zurückfahren, weil diese aufgrund der stark gestiegenen Gaskosten nicht mehr profitabel ist. Der russische Gazprom-Konzern nimmt die Gas-Lieferungen über die Nord-Stream-1-Leitung vorerst nicht wieder auf. Mit Arcelor-Mittal legt der größte Stahlproduzent der Welt in Deutschland Ende des Monats zwei Hochöfen vorübergehend still...