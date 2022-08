Energiekrise: Den Wienern drohen finstere Zeiten

„Licht aus“ in Wien mit eher symbolischem Charakter

„Die Stadt Wien prüft derzeit etwaige Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich Dauer und Ausmaß der ,Effektbeleuchtung‘, also der Beleuchtung der öffentlichen Gebäude und Denkmäler“, erklärt ein Sprecher von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Deutsche Gemeinden legen vor und lassen ihre Rathäuser nachts im Finstern liegen. Was das für das Sicherheitsgefühl der Menschen bedeutet, sei dahingestellt. „Licht aus“ habe hier ohnehin eher symbolischen Charakter, heißt es im Sima-Büro. In Wien mache die Effektbeleuchtung ein Prozent des Stromverbrauchs für die öffentliche Beleuchtung aus.