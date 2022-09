Weihnachtsstimmung wird Opfer der Energiekrise

Weihnachtsbeleuchtung in Klagenfurt wird im Sinne des Energiesparens verkürzt

Auch die Weihnachtsstimmung dürfte unter der Energiekrise leiden, denn die Beleuchtung brennt heuer erst ab 26. November und auch nur von 16 bis 22 Uhr. Die Lichter am Christkindlmarkt gehen erst mit der Eröffnung des Marktes am 19. November an und brennen dann täglich von 16 bis 23 Uhr.