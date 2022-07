Weniger Nachtbeleuchtung gegen die Energiekrise

Weihnachtsbeleuchtung in der Schwebe

Der Effekt dürfte aber überschaubar sein: Die Beleuchtung im öffentlichen Raum mache etwa 0,5 Prozent des Gesamtstrombedarfs von Graz aus, heißt es aus dem Büro der Vizebürgermeisterin. Auch bei der Energie Graz spricht man von einem „eher symbolischen Akt“. Dementsprechend will die Stadt Graz auch der Weihnachtsbeleuchtung noch keine fixe Absage erteilen, wie es andere Städte bereits andenken. Aber: „Trotz des geringen Einsparungspotenzials wird eine Reduktion der Weihnachtsbeleuchtung in Betracht gezogen“, so die Vize-Bürgermeisterin. Es sei wichtig, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangehe.