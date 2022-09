Selenskyj wirft russischen Besatzern Folter vor

So sei etwa auf einem Bahnhof in Kosatscha Lopan ein Folterraum mit elektrischen Folterwerkzeugen entdeckt worden. Auch bei den Leichen, die wie berichtet in einem Waldstück nahe der Stadt Isjum gefunden worden waren, seien neue Beweise für Folter sichergestellt worden, sagte Selenskyj. Die Exhumierung (Ausgraben der Leichen aufgrund einer behördlichen Genehmigung, Anm.) ist am Samstag fortgesetzt worden.