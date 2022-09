Leichen in Massengräbern in Isjum sind Zivilisten

Das österreichische Außenministerium zeigte sich in einer ersten Reaktion am Freitag „tief erschüttert über die jüngsten Berichte von Massengräbern in Isjum“. Die Täter müssten zur Verantwortung gezogen werden. US-Präsident Joe Biden kündigte der Ukraine unterdessen Militärhilfe in der Höhe von 600 Millionen Dollar an.