Tribunal für russische Kriegsverbrecher gefordert

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in Hinblick auf den grausigen Fund in Isjum eine Bestrafung Moskaus wegen Kriegsverbrechen gefordert. Die Welt dürfe nicht zusehen, wie der „Terrorstaat“ Russland töte und foltere, sagte Selenskyj in Kiew. Russland müsse mit noch härteren Sanktionen bestraft werden. Er bekräftigte Forderungen nach Reiseverboten für Russen in die EU.