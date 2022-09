Selenskyj fordert Bestrafung Russlands für Isjum

Medizinstudenten aus Keller gerettet

Ende März waren in dem Kiewer Vorort Butscha nach dem Abzug russischer Truppen hunderte getötete Zivilpersonen gefunden worden, die teils Folterspuren aufwiesen. In Charkiw sollen nach dem Rückzug der Armee Folterkammern in Städten und Ortschaften gefunden worden seien. Sieben Medizinstudenten aus Sri Lanka, die laut Selenskyj bereits im März in einen Keller eingesperrt worden sind, hätten jetzt gerettet werden können.