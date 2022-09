Conny Bischofberger: Abflug

Auch den Bundeskanzler zieht es am Sonntag in die USA. Er wird gemeinsam mit Van der Bellen und Außenminister Schallenberg an der Eröffnung der UNO-Generalversammlung in New York teilnehmen und Ex-US-Außenminister Henry Kissinger treffen. Das ist sicher angenehmer, als den Abgang seiner ehemaligen Generalsekretärin Laura Sachslehner und die Fronten innerhalb der ÖVP - Stichwort Klimabonus für Asylwerber - zu kommentieren. Apropos Klima: Auch Klimaministerin Leonore Gewessler hebt am Sonntag nach Washington und Pittsburgh ab (und erhöht so die Treibhausgasbilanz).