Bis dato unbekanntes Mondmineral entdeckt

Die nach der chinesischen Göttin des Mondes benannte, aus vier Modulen bestehende Mondsonde „Chang’e 5“ war am 1. Dezember 2020 auf dem Mond gelandet. Mithilfe ihres Landemoduls sammelte sie danach rund zwei Kilogramm Staub- und Gesteinsproben ein, bevor sie wieder zur Erde zurückkehrte. Knapp zwei Wochen später, am 16. Dezember, landete die Kapsel in der nordchinesischen Steppe (Bild unten).