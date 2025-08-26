Forscher lösten Rätsel um stabilen Bierschaum

Bei mehrfach vergorenen Bieren wie den belgischen Trappistenbieren ändert sich das jedoch: Die sogenannte Marangoni-Spannung stabilisiert die Bläschen. Das sind Kräfte, die durch unterschiedliche Oberflächenspannungen entstehen und bei denen Strömungen auftreten. Eine wichtige Rolle spielt das Protein LTP 1 (Lipid transfer protein). In Lagerbieren und anderen einfach vergorenen Bieren sind diese Proteine wie kleine, kugelförmige Teilchen dicht gepackt auf der Oberfläche der Bläschen angeordnet. Bei der zweiten Gärung wird ihre natürliche Struktur leicht verändert. Sie bilden dann eine netzartige Struktur, eine Art Membran, die die Bläschen noch stabiler macht.