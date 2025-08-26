Überreste von Dinosauriern in Bayern entdeckt

In Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald wurden insgesamt zehn krokodilähnliche Schädel von zwei Dinosaurierarten gefunden. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mitteilte, sind die Überreste rund 230 Millionen Jahre alt.

Computertomograf zeigte Schädelfragmente

„Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen“, erklärte Roland Eichhorn vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Bei der Nachsuche seien weitere Sandsteinbrocken entdeckt worden, in denen Schädelfragmente vermutet wurden. Diese seien mit einem speziellen Computertomografen durchleuchtet worden, was letztlich zur Gewissheit führte.