Krokodilähnlich

Überreste von Dinosauriern in Bayern entdeckt

Wissenschaft
26.08.2025 14:04
Geologe Dr. Sebastian Specht vom Bayrischen Landesamt für Umwelt zeigt auf den Schädel eines ...
Geologe Dr. Sebastian Specht vom Bayrischen Landesamt für Umwelt zeigt auf den Schädel eines Riesenlurches, der im Sandsteinbrocken erkennbar ist.(Bild: LfU)

Sensationeller Fund in einem Wald in Bayern: Forscher entdeckten Überreste von Dinosauriern entdeckt, die Krokodilen ähneln. Die Kiefer sind mehr als einen halben Meter lang und haben spitze Zähne. Es handelt sich um einen einmaligen Fund in Europa.

In Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald wurden insgesamt zehn krokodilähnliche Schädel von zwei Dinosaurierarten gefunden. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mitteilte, sind die Überreste rund 230 Millionen Jahre alt. 

Computertomograf zeigte Schädelfragmente 
„Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen“, erklärte Roland Eichhorn vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Bei der Nachsuche seien weitere Sandsteinbrocken entdeckt worden, in denen Schädelfragmente vermutet wurden. Diese seien mit einem speziellen Computertomografen durchleuchtet worden, was letztlich zur Gewissheit führte.

Oben der originale Gesteinsbrocken, unten der CT-Scan
Oben der originale Gesteinsbrocken, unten der CT-Scan(Bild: LfU)
Mittels KI wurde diese Rekonstruktion eines Cyclotosaurus mit Riesenfarnen und ...
Mittels KI wurde diese Rekonstruktion eines Cyclotosaurus mit Riesenfarnen und Schachtelhalmbäumen erstellt.(Bild: LfU)

Zählen zu den fleischfressenden Riesenlurchen
Bei den gefundenen Arten handelt es sich um Cycloto- und Metoposaurier. Sie ähneln Krokodilen, sind aber fleischfressende Riesenlurche. Wie sie zu Tode kamen, blieb unklar. Ihre Schädel wurden wohl durch starken Regen aus einem schlammigen Tümpel in ein sandiges Flussbett geschwemmt, wo sie letztlich gefunden wurden.

In diesen Tümpeln warteten während der Triasperiode vor rund 201 bis 250 Millionen Jahren mindestens zwei Riesenlurcharten auf Beute – ähnlich wie heute Alligatoren und Krokodile. Bei einer Trockenzeit konzentrierten sie sich möglicherweise in einem Tümpel. Als dieser wegen einer Dürre ganz austrocknete, könnten sie verendet sein.

Folgen Sie uns auf